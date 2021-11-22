محمد الجلاهمة



تمكن رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط وافد آسيوي يدير مكتبا لتشغيل العمالة المنزلية المتغيبة والهاربة من كفلائهن، وعثر داخل شقة يستأجرها على 5 وافدات متغيبات، وأقر الوافد بتحريض الخادمات على الهرب وإعادة تشغيلهن بالساعة.



وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى رجال مباحث شؤون الاقامة عن استغلال شقة في الفروانية لايواء العمالة المنزلية، وعليه وجه وكيل القطاع اللواء انور البرجس بمداهمة الشقة، وجرى تنفيذ الاوامر وضبط الآسيوي والآسيويات، حيث تبين ان جميعهن مسجل بحقهن قضايا تغيب.



وأشار المصدر الى ان جميع الموقوفين تمت إحالتهن الى إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لترحيلهن مع وضع اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد.