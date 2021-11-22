أمير زكي



قال مصدر أمني في قطاع شؤون الاقامة، إنه حتى أمس لم يرد أي جديد للإدارات بشأن وقف تجديد الاقامات حال وجود الوافد خارج البلاد، ما يعني أن الإقامات تجدد لمن هم متواجدون خارج البلاد شريطة وجود صلاحية في جواز السفر، لافتا إلى أن أي تعديل أو إجراء جديد بهذا الخصوص ستعلن عنه وزارة الداخلية وستمنح مهلة قبل تنفيذه.



وحول ما يشاع عن سقوط الإقامات لمن يبقى خارج الكويت أكثر من 6 أشهر أو ما يعرف بوجوبية الحصول على إذن غياب، قال المصدر: لم يرد اي جديد في هذا الموضوع، ومن ثم فإن سقوط الاقامة بمرور 6 أشهر غير فعال على الجهاز.



وجدد المصدر التأكيد على أن أي جديد بهذا الشأن سيعلن عنه وتمنح فرصة، موضحا أن أغلب المتواجدين خارج البلاد ومضى عليهم 6 اشهر هم من حملة المادة 22 التحاق بعائل وغالبيتهم من المسجلين كفلاء، وزاد: أن هناك عددا من هؤلاء مطعمون بلقاح غير معتمد وهناك تقدير لذلك لأن الحصول على تطعيم إضافي يحتاج إلى مرور فترة من الزمن.



وحول توقيت فتح الزيارات العائلية، قال المصدر: تقوم إدارة الهجرة بمنح سمات التحاق بعائل لمن تنطبق عليهم الشروط خاصة راتب الـ 500 دينار.



وأضاف: تصدر حاليا سمات زيارة تجارية والمستثمرين، لافتا إلى أن سمات الزيارة العائلية قد يتم منحها قبل نهاية العام الحالي .