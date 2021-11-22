محمد الجلاهمة



أقر وافد آسيوي تم ضبطه من قبل رجال مباحث شؤون الإقامة لمزاولة طب الأسنان، بأنه عالج العشرات وأجرى جراحات ناجحة لوافدين، على حسب زعمه.



هذا، وتحفظ رجال الأمن على كميات من الأدوية الى جانب معدات طبية تستخدم في تنظيف الاسنان والخلع.



وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن استغلال وافد شقة في الفروانية لعلاج أمراض الاسنان، وعليه جرى إرسال مصدر الى الوافد وبمجرد ان تم استقباله من قبل الطبيب أعطى إشارة لرجال المباحث الذين قاموا بمداهمة الشقة وتم ضبط الطبيب المزيف حيث تبين انه لا يحوز أي ترخيص طبي يتيح له مزاولة المهنة، كما تبين انه مطلوب.



هذا، ولم يعرف ما اذا كانت اجهزة الوزارة ستحيله إلى القضاء أم ستكتفي بإبعاده إداريا.