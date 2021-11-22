سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن لصوص مجهولين قاموا بارتكاب واقعتي سلب بالقوة وسرقة بقالة متنقلة، وقال مصدر امني ان وافدا آسيويا يعمل في بقالة متنقلة ابلغ رجال الامن في مخفر كبد ان مجهولين تمكنوا من كسر الباب الخارجي للبقالة فجرا ومن ثم سرقوا من محيطها مولد كهربائي ومن داخلها كرتون مشروب طاقة، وانتقل فنيون من الادلة الجنائية لرفع الآثار من داخل البقالة في محاولة لتحديد هوية الجناة.



من جهة اخرى، ابلغ وافد آسيوي مخفر شرطة الواحة عن ان مجهولين قاموا باقتحام اسطبل يعمل به وسرقوا من كبت كان يحتفظ به على تحويشة العمر ومبلغ 4000 دينار، حسب زعمه، وتم تسجيل قضية، وانتقل ايضا عدد من رجال الادلة الى موقع البلاغ لرفع الآثار التي يمكن ان يكون اللصوص قد خلفوها وراءهم.