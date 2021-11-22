مبارك التنيب



لفظ وافد آسيوي 28 عاما انفاسه الاخيرة متأثرا بالإصابات البليغة التي لحقت به جراء تعرضه للدهس من قبل مواطن.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن وقوع حادث دهس مقابل منطقة الفروانية على الدائري السادس، وبانتقال رجال الأمن شوهد الداهس وهو مواطن يستقل مركبة رباعية، حيث قال انه فوجئ بالوافد يمر امام مركبته في حين كان يسير بسرعة لا تتعدى الـ 100كم رغم ان حدود السرعة 120 كم، وسجلت قضية دهس ووفاة.



من جهة أخرى، أسعف شاب كويتي في حالة غير مستقرة الى المستشفى الاميري اثر حادث تصادم بين دراجته النارية ومركبة يقودها شاب كويتي، وسجلت قضية تصادم وإصابة.