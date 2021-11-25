عبدالعزيز الفضلي



نظمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية محاضرة توعوية في مدرسة محمد إسماعيل الغانم الابتدائية بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية (تعليم آمن). وقالت مديرة المدرسة حصة الشمري «إن مثل هذه المحاضرات تعمل على بث الوعي والمعرفة لدى الطلبة، كما نسعى جاهدين إلى بذل العطاء والمساعدة في إقامة هذا النوع من المحاضرات»، موضحة أن هدف الحملة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة في ظل الظروف القهرية التي تمر بها بلدان العالم وجائحة كورونا.



من جهتها، شاركت النقيب بوزارة الداخلية سارة جميل في إلقاء كلمة تحدثت فيها عن أهمية القواعد المرورية بطريق العبور الآمن وطرق استخدام شبكة الإنترنت بأمان.



من جانبه، أكد د.عبدلله بهبهاني من وزارة الصحة لطلاب المدرسة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية منها غسل اليدين باستخدام الماء والصابون ووجوب مراعاة توافر التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ والأبواب مع أهمية استخدام المعقمات الكحولية، مشيرا إلى أهمية التزام إدارة المدرسة بأخذ قياس درجة حرارة الطلبة والعاملين في إدارة المدرسة، مع التشديد على ضرورة بذل المزيد من الحرص والمتابعة من قبل الوزارات مجتمعة لتحقيق هدف الحملة وهو توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.