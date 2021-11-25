عبدالعزيز الفضلي



استبعدت وزارة التربية فكرة الاستعانة بسيارات عسكرية لنقل أوراق اختبارات الفترة الأولى، وهي الفكرة التي قامت بها الوزارة في اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي.



في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن «التربية» حددت ما يقارب 195 سيارة لنقل اختبارات الفترة الدراسية الأولى، مشيرة إلى أنها ستكون عن طريق التعاقد المباشر. وأضافت أن المبلغ المرصود للتعاقد مع الشركة المختارة لا يتجاوز الـ 75 ألف دينار لتوفير السيارات، لافتة إلى أن فترة التعاقد تستمر لمدة أسبوعين.



وبينت المصادر أن الوزارة تواصل جهودها لتذليل كل الصعوبات التي تواجه اللجان المختصة في الاختبار، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إنجاح الخطة الموضوعة بالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.