تحت رعاية وحضور عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الحيان، نظم قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية الحفل الاجتماعي والثقافي السنوي للقسم. بحضور نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالانابة د.جاسم الاستاد وعدد من مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية وذلك بمبنى الكلية بالشويخ.



ورحب عميد الكلية د.محمد الحنيان بالحضور بكلمة قال فيها ان الكلية تحرص على إقامة مثل هذا الحفل لتكريم المتقاعدين من أبنائها سنويا كمبادرة تقديرية لجهود العاملين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لولا تضافر الجهود لما وصلت الكلية لما وصلت إليه من نجاحات بالتعاون المستمر بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والادارية، موجها الشكر لقسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية على تنظيم هذا التكريم.



من جانبها، عبرت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية د.فداء الشهوان عن امتنانها لزملائها وزميلاتها الذين أنهوا خدمتهم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، شاكرة كل من ساهم في تنظيم الحفل من أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية وجهودهم المتميزة لإنجاحه، كما توجهت بالشكر لراعي الحفل د.محمد الحيان ومساعدي العميد رؤساء الأقسام العلمية في الكلية، أيضا وجهت د.الشهوان شكرها لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية المتقاعدين، وذكرت أنهم يشكلون القاعدة الأساسية بقسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية من خلال بصماتهم التي ساهمت في تطوير القسم من أجل المصلحة العامة، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.



وفي نهاية الحفل، قام عميد الكلية بتكريم المحتفى بهم بتقديم الدروع التذكارية، وهم رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية السابق د.أحمد المزيد، ود.نادية الملا وم.نجاة الراشد وم.سميرة بوخمسين وم.سعد المزيرعي.