عبدالعزيز الفضلي



قامت مدرسة أبوذر الغفاري باستضافة الاجتماع الأول لاستراتيجية الخطة الخمسية للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي لمشروع مواهبنا في مدارسنا في منطقة الأحمدي التعليمية، وذلك بحضور الموجه الفني العام للتربية البدنية وليد عايش وموجهي وموجهات المناطق التعليمية المختلفة إضافة إلى رؤساء ورئيسات أقسام.



واستعرض عايش في الاجتماع أهمية المشروع في المدارس لاكتشاف المواهب الرياضية وأهمية التنظيم الرياضي التربوي الذي يخدم المجال الرياضي من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، وكذلك السعي للنهوض بالرياضة في الكويت، مشددا على ضرورة التركيز على القيم الخاصة وهي الاحترام للجميع، وتطوير السمات الخلقية الحميدة كحب الوطن، والتخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير المستوى الرياضي، وأهمية العمل الجماعي لتنمية وتطوير الروابط والعلاقات الخاصة بوحدة الفريق المتكامل، والعمل السليم وفق التخطيط العلمي السليم.



من جانبه، بين أمين عام الاتحاد د.أحمد الحمدان أهداف المشروع وهي تعزيز الممارسة الرياضية والأنشطة في المدارس ونشر الوعي الرياضي الصحي التربوي والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتحقيق الأهداف الصحية والنفسية والاجتماعية.