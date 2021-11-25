عبدالعزيز الفضلي



تعرضت 7 طالبات في مدرسة أنيسة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية إلى حادث مروري طال 5 سيارات وتم نقل الطالبات إلى المستشفى.



وكشف مصدر تربوي من داخل المدرسة لـ «الأنباء» أن الحادث وقع قبل بدء الدوام الرسمي، مشيرا إلى أن تصادم السيارات وانقلاب إحداها أدى إلى إصابة الطالبات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وعن الحادث، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن غرفة العمليات فور تلقي بلاغ بالحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز المنقف للتعامل مع الحادث وتبين إصابة طالبات تتراوح أعمارهن بين 14 و15 عاما بكسور ورضوض متفرقة.



ونفى مصدر أمني أن يكون هذا الحادث متعمدا، مشيرا إلى أن المتسبب في الحادث أب مصري كان يوصل بناته إلى المدرسة وأصيب بنوبة سكري أفقدته الوعي فانقلبت سيارته، وكذلك أصيب في الحادث طالبات أخريات وولية أمر إلى جانب الوافد وابنتيه، ونقل المصابون بمن فيهم الوافد المتسبب في الحادث إلى العلاج.