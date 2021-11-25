داهمت جائحة كورونا العالم مع بدء عام 2020، مما أربك العالم وأدخله في حالة شلل قلما شهدت البشرية مثلها. وقد أثّرت كورونا بجميع مناحي الحياة، ولأن بنية الثقافة بطبيعتها هشة، فإنها تأثرت كثيرا، نتيجة إيقاف جميع الأنشطة الثقافية والفنية حول العالم، وهو ما حدا بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وكباقي الجوائز العربية إلى تعليق وتأجيل دورتها الخامسة.



وبالنظر إلى استئناف العالم وعودته إلى ممارسة شؤون الحياة، فإنه ليطيب لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت (AUM) أن تُعلن بوصفها راعي الجائزة عن استئناف جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية لأعمال دورتها الخامسة ٢٠٢٠/٢٠٢١، والبدء في استقبال المجاميع القصصية الصادرة بنسخ ورقية خلال عامي 2020 و2021 وتحمل رقما معياريا، ابتداء من تاريخ الأول من يناير 2022 على موقع الجائزة (almultaqprize.com).



إن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التي تمثّل الحضور الكويتي الأجمل في مشهد الجوائز العربية، إذ تحتضن النتاج القصصي العربي، تؤكد سعيها الدائم لدعم وتشجيع الكاتب العربي، وذلك عبر الاهتمام وتشجيع النتاج القصصي العربي المبدع، حيث تشكّل لجنة تحكيم لكل دورة مكوّنه من رئيس وخمسة أعضاء، وتتولى فرز الأعمال القصصية المتقدمة للجائزة، والإعلان عن قائمة طويلة في الأول من أكتوبر 2022، وقائمة قصيرة بتاريخ الأول من نوفمبر 2022، وأخيرا حفل إعلان الفائز الذي يُقام في حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت (AUM)، وذلك في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2022، ويحصل الفائز بدورة الجائزة الخامسة على مبلغ (20.000 عشرين ألف دولار أمريكي) وشهادة ودرع الجائزة، بينما يحصل كتّاب القائمة القصيرة الأربع على مبلغ (5.000 خمسة آلاف دولار أميركي) وشهادة ودرع الجائزة.