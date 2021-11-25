أعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ظافر العجمي أن الهيئة الإدارية للاتحاد اجتمعت مع عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر وتم الاتفاق على فتح باب الترشح لخوض انتخابات الاتحاد اعتبارا من يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 إلى نهاية دوام يوم الخميس 2 ديسمبر.



وأضاف العجمي أن آخر موعد للانسحاب سيكون يومي الاربعاء والخميس 1 و2 ديسمبر من الساعة 8 إلى الساعة 1 ظهرا بمقر عمادة شؤون الطلبة في مبنى رقم 1 بديوان عام التطبيقي في العديلية.



وأوضح ظافر العجمي أن الاتحاد سيعقد جمعيته العمومية العادية في الساعة 9 من صباح يوم السبت 4/12/2021 بصالة الألعاب في المقر القديم لكلية التربية الأساسية بنين بالعديلية لمناقشة التقريرين الإداري والمالي وما يستجد من أعمال عن العام النقابي 2020/2021، بينما تجري عملية الانتخابات يوم الاثنين 6 ديسمبر بكليات ومعاهد الهيئة.



ودعا العجمي زملاءه طلاب وطالبات الهيئة الى الحرص على التجاوب مع عملية الانتخابات لاختيار من يمثلهم لمقاعد الاتحاد للعام النقابي الجديد، متمنيا أن تسود عملية الانتخابات روح الزمالة والأخوة وأن تكون هناك منافسة شريفة تعكس مدى وعي أبناء الهيئة.