هادي العنزي



أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة المسابقات د.عبدالرحمن الناشي بتعاون الأندية وحرصها على سلامة اللاعبين بالدرجة الأولى، واستمرار المسابقات في مختلف المراحل السنية، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين أمس الأول مع مديري الألعاب بالأندية، لبحث ومناقشة الطوارئ الطبية خلال مسابقات الاتحاد المختلفة.



وقال الناشي لـ «الأنباء»: «نظرا لصعوبة توفير سيارة إسعاف في الوقت الراهن من قبل وزارة الصحة، فقد اقر المجتمعون على توفير الاتحاد لمسعف بأدواته الصحية المطلوبة في صالة الاتحاد، فيما سيتم توفير مسعف في الصالات التي ستقام فيها مسابقات المراحل النسية، وأبدت جميع الأندية حرصها على توفير أخصائي علاج طبيعي، أو أخصائي طوارئ طبية مع فرقها المشاركة حرصا على سلامة اللاعبين، والتي تمثل لنا جميعا أولوية قصوى».



وذكر أن الاتحاد ذكر للأندية حاجته الماسة لتوفير صالة لتدريبات المنتخب في الفترة المقبلة، مضيفا انه سيتم تسليم صالة الاتحاد إلى الهيئة العامة للرياضة في الأول من ديسمبر المقبل، لتجهيزها للدورة الخليجية، وعليه أصبح لزاما توفير صالة لدوري الدرجة الأولى، ولتدريبات المنتخب حتى موعد مغادرته إلى معسكره الخارجي، وهو ما قوبل بترحيب كبير من جميع الأندية.