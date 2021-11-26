مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في البصرة الليلة عندما يلتقي مع منتخب فلسطين ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الاولى، ويخوض منتخبنا المباراة وفي رصيده 4 نقاط بينما يحمل منتخب فلسطين في جعبته 3 نقاط. ولحساب المجموعة نفسها يسبق المباراة اللقاء الذي يجمع المتصدر المنتخب العراقي 6 نقاط مع منتخب اليمن الخالي رصيده من النقاط، فيما يحمل منتخب البحرين في جعبته 4 نقاط.



وتختتم مواجهات الدور التمهيدي للمجموعة الاحد المقبل بمباراتين تجمع الاولى العراق مع فلسطين، والثانية البحرين مع اليمن، وسيتأهل بطل المجموعة الى المباراة النهائية أمام متصدر المجموعة الثانية التي تقام منافساتها في مدينة اربيل وتضم منتخبات سورية والإمارات ولبنان والأردن. وكان الأزرق قد تعادل مع منتخب البحرين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة اول من امس بنتيجة 1-1 وسجل هدف المنتخب اللاعب فهد العازمي الذي اعتلى صدارة الهدافين.