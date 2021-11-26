ناصر العنزي



تنتظر جماهير العربي والقادسية موعد مباراة الفريقين غدا السبت على أحر من الجمر لمتابعة الديربي المثير والذي اعتادوا على مشاهدته كل موسم، وذلك على ستاد صباح السالم في ختام الجولة الثانية لدوري stc الممتاز، وتقام غدا ‏أيضا مباراة تجمع السالمية والشباب وكلاهما بلا نقاط على ملعب ثامر. فيما تقام اليوم مباراتان تجمع الأولى اليرموك بدون نقاط مع كاظمة برصيد 3 نقاط على ملعب نادي الكويت، وفي المباراة الثانية يلتقي التضامن الخالي رصيده من النقاط مع الكويت الذي يمتلك 3 نقاط.



وفي مباراتي اليوم فإن الكويت يتطلع لمضاعفة رصيده من النقاط للمزاحمة على الصدارة بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول الذي منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب مثل إبراهيم كميل، فيما يسعى كاظمة لتحقيق فوزه الثاني على حساب اليرموك الذي قدم مستوى جيدا وخسر من الكويت 2-4.



وفي مواجهة القادسية والعربي ستكون محط أنظار الجماهير غدا بعدما جاءت في وقت مبكر من الدوري والغريمان في أتم جهوزيتهما، خصوصا ان المباراة ستقام بحضور جماهيرهما الغفيرة، إضافة إلى تعادلهما بالنقاط ولكل منهما 3 نقاط بعد فوز العربي على التضامن 4-1 وتغلب القادسية على الشباب بهدفين.



يدخل الأخضر حامل اللقب المباراة لرد اعتباره بعدما أخرجه القادسية من كأس سمو الأمير بهدف، وهو بلا شك قادر على ذلك بعدما أصبح فريقا متماسكا دفاعا وهجوما، ولن يجد مدربه الكرواتي انتي ميشا صعوبة في إيجاد التشكيلة المناسبة لخصم مثل القادسية، وسيعود إليه اليوم بندر السلامة والتونسي أيمن محمود بعد تعافيهما من الإصابة.



أما القادسية فقد استعد جيدا لهذه المباراة بإشراف مدربه خير الدين مضوي وعودة لاعبين مهمين في التشكيلة وهما فهد الأنصاري والجامايكي روماريو، ويسعى إلى تكرار تفوقه على الأخضر في مباراتين متتاليتين بعدما تأهل على حسابه لنهائي كأس سمو الأمير، وقد يغيب عن الأصفر لاعب الوسط عبدالعزيز وادي بسبب الإصابة ولكن هناك أكثر من بديل جاهز لخوض المباراة، لذلك استعدوا لمواجهة ديربي لن يخلو من الأهداف.



وفي مباراة السالمية والشباب غدا فكلاهما يسعى لتعويض خسارته الأولى وهي المهمة الأولى لمدرب السماوي محمد إبراهيم.