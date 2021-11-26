أعلن مجلس إدارة النادي العربي عن عزمه مباشرة الإجراءات القانونية تجاه من يحاول زعزعة استقرار النادي، وقال مجلس الإدارة عبر بيان رسمي ان: «الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رفضت الدعوى الكيدية التي رفعها دون سند او دليل مجموعة تدعي انتماءها للنادي وتحاول دائما عرقلة جهود إعادة الأخضر لسابق عهده وخصوصا بعد تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات ولايزال المؤشر في تصاعد على سلم الإنجازات في مختلف الألعاب، وتمثلت بمحاولة وقف الاستثمار والانتخابات التكميلية بالنادي لكن بفضل الله صدرت جميع الأحكام من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برفض تلك الطلبات لعدم قيامها على سند قانوني سليم وعدم تقديم دليل او مستندات، لتفشل مجددا هذه المجموعة المعروفة لدى الجماهير العرباوية والتي تعمل دائما في الخفاء والعلن لتحيك المؤامرات والدسائس ضد النادي. ويؤكد مجلس الإدارة وبصفته الممثل الشرعي المنتخب انه لن يقف مكتوف الأيدي بل سيباشر الإجراءات القانونية ليبقى النادي لأبنائه المحبين المخلصين ولجماهيره الوفية».