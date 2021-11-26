مبارك الخالدي



أنهى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح مشكلة التسجيل وسداد الرسوم لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الجهراء، حيث قام فليطح يرافقه ممثل مكتب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير إدارة الاتحادات والأندية بالهيئة عادل الشلاحي وأمين السر العام بالنادي خلف السهو ورئيس القائمة المنافسة خالد الجارالله بتفقد الصالة والمكاتب المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية.



وقال فليطح اننا تابعنا عملية التسجيل والسداد للاطمئنان على حسن سير هذه العملية خصوصا بعد ان وردتنا ملاحظات وبعض الشوائب التي صاحبت هذا الإجراء منذ انطلاقه قبل نحو 10 أيام، وتمثلت الملاحظات في عدم مواءمة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء، وقد توصلنا الى اتفاق جيد يقضي بتوفير مكاتب مناسبة ومكان مناسب لاستقبال كبار السن والتغلب على ظروف الطقس.



وشكر فليطح النادي على تعاونه، مشيرا الى ان التسجيل في الجهراء تجاوز حتى الآن 1500 عضو، مثمنا سلاسة الإجراءات في كافة الأندية التي تشهد حاليا إقبالا على عملية التسجيل وسداد رسوم العضويات.