







بحضور راعي الكأس الشيخ مبارك العبـــدالله المبـــارك ورئيــس الاتحــادين الكويتــي والعربــي للرمايــة م.دعيــــج العتيبــي وأعضــاء مجلس إدارة نادي الرمايــة الكويتـــي الرياضي ينظم نادي الرمايـــة الكــويــتي الرياضي عصـــــر غدا السبت علــى مجمــع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الحفل الختامي لكأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقات الرماية الأولمبية (المسدس والبندقية ضغط هواء 10م ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات.



وبهذه المناسبة، أكد العتيبي حرص النادي سنويا على تنظيم بطولة الشيخ عبدالله المبارك، مشيدا بالدعم الكريم من كافة المساهمين بدفع تطور رياضة الرماية، كما تقدم بالشكر من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وشقيقه الشيخ مبارك العبدالله لحرصهما المستمر على المشاركة مع المسؤولين والرماة بالنادي



وثمن العتيبي ما حظيت به الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية الكويتي الرياضي ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 70 راميا ورامية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.