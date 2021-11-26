يحيى حميدان



شدد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس على صعوبة لقاء اليوم أمام الكويت ضمن الجولة الثانية من دوري stc الممتاز، وذلك لقوة المنافس وامتلاكه لاعبين مميزين، مؤكدا أن «العنيد» جاهز لهذه المواجهة ولا يعاني من أي غيابات.



وأشار دابس في حديث خاص مع «الأنباء» إلى أن الأوراق مكشوفة بالنسبة للجميع، وبالتالي جميع الأجهزة الفنية في الأندية تعرف تماما نقاط القوة والضعف لدى أي منافس ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه، ويبقى فقط الاجتهاد من اللاعبين والتوفيق يأتي من رب العالمين.



وأوضح أن معاناة «الأبيض» في فوزه على اليرموك 4-2 في الجولة الأولى لا يعتبر مقياسا، وربما يدخل أمامنا بصورة مغايرة تماما، وعلينا الاستعداد على الجانبين الذهني والفني لنكون في قمة الجهوزية.



وأكد دابس ان جميع الفرق هذا الموسم عقدت صفقات أفضل من ناحية اللاعبين الأجانب، ونوعية الأسماء الحالية تعد افضل من المواسم الأخيرة، كما أن قيام اتحاد الكرة بوضع حوافز لأفضل لاعب وأفضل فريق سيساهم في تحفيز جميع الفرق للظهور بصورة أفضل.