أعلن المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ان الهيئة بصدد اصدار لائحة جديدة للتفرغ الرياضي للاعبين الكويتيين قريبا والتي ستمنح لاعبي الاندية المحلية في الألعاب الجماعية الأربع وهي: القدم واليد والطائرة والسلة واللاعبين المميزين بالالعاب الفردية ممن يمثلون المنتخبات الوطنية تفرغا موسميا كاملا. وقال فليطح، في تصريح امس، إن هذه الخطوة التي جاءت بتوجيهات وبدعم ومتابعة مباشرة من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تأتي تطبيقا لاستراتيجية الهيئة الرياضية للاعوام 2022 ـ 2028 الهادفة إلى تمكين الشباب الرياضيين من التميز والإبداع في ألعابهم المفضلة. وذكر ان هذه الخطوة التي أتت نتاج عمل الفريق المكلف تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرياضة بشأن منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية الكلية ستمنح اللاعبين أوقاتا اكثر للتدريب وتطوير مستوياتهم الفنية نظرا لتفرغهم الرياضي الكامل حتى ختام الموسم. واشار فليطح الى ان الهيئة وضعت معايير رقابة واضحة ومتابعة دقيقة فيما يخص تطبيق الاندية والاتحادات الرياضية لهذا التفرغ بالشكل الصحيح «ما يضمن تحقيق اهدافه بالارتقاء بأهم عناصر المنظومة الرياضية المتمثلة باللاعبين».



وأوضح انه تم الانتهاء من وضع الصيغة القانونية لهذه اللائحة بالتعاون بين ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالهيئة على ان يتم عرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها ومن ثم سيتم ارسالها للاندية والاتحادات الرياضية لتعريفهم بشروط ومعايير منح هذا التفرغ الذي سيخدم شريحة كبيرة من الرياضيين «ما يعد دفعة قوية لهم نحو التميز والتألق».