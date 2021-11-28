هادي العنزي



تنطلق في الـ 6 من مساء اليوم تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 - 19 يناير المقبل، ذا من المقرر ان يبدأ الأزرق في 5 ديسمبر المقبل معسكرا داخليا يمتد حتى 14 من الشهر ذاته، على أن يتبعه معسكر خارجي لمدة 20 يوما في ليتوانيا.



وقد خاطب اتحاد كرة السلة الأندية خلال الأسبوع الماضي لاستغلال صالتها لتدريبات المنتخب، حيث ستتسلم الهيئة العامة للرياضة صالة الاتحاد لتجهيزها بالشكل اللائق لاستضافة المنافسات الخليجية المقبلة.



وتشهد تدريبات الأزرق مشاركة 26 لاعبا بقيادة المدير الفني التونسي عادل التلاتلي، على أن يتم اختيار 18 لاعبا للمعسكر الليتواني، على أن يتم اختيار 12 لاعبا فقط للمشاركة في الدورة الخليجية الثالثة.



وتضم قائمة الأزرق الأولية كلا من: أحمد البلوشي، تركي الشمري، عبدالعزيز الحميدي، مشاري بودهوم، باسل المزيعل، صالح اليوسف، عبدالله الشمري، الكسندر الغيص، عبدالرحمن السهو، حمد عدنان، سهو السهو، عبدالعزيز ريحان، راشد الرباح، عبداللطيف غانم، محمد عدنان، يوسف بورحمه، علي الهدهود، ناصر الهجرس، عمران عنبر، يوسف الحمدان، حسين الخباز، عبدالمحسن مرتضى، محمد أشكناني، رباح الحسيني، مساعد العتيبي، مصطفى الرفاعي.