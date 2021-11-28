يحيى حميدان



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، أن الانتصارات الصعبة متوقعة في دوري stc الممتاز وذلك لتطور جميع الفرق وامتلاكها 5 محترفين أجانب مميزين في كل فريق.



وأضاف معلول، عقب الفوز على التضامن 1-0 في الجولة الثانية من المسابقة، أن من يريد الفوز بلقب الدوري عليه أن يتقبل الفوز سواء جاء بسهولة او بصعوبة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل والقتال لتحقيق الانتصارات في أي مباراة يخوضها «الأبيض». وأعرب عن سعادته بتطور مستوى اللاعبين وارتفاع المعنويات خاصة بعد الهزة التي ضربت الفريق عقب الخسارة من المحرق البحريني 0-2 في كأس الاتحاد الآسيوي.



وبين معلول ان الفريق الكويتاوي سيحصل على راحة من التدريبات اليوم بعد تمرين خفيف أمس السبت، وبذلك سيتم فتح صفحة مواجهة القمة أمام القادسية في الجولة الثالثة المقررة نهاية الاسبوع الحالي والاستعداد لها بشكل مثالي.



وأشار الى ان مواجهات الكويت والقادسية دائما ما تكون مغلقة وقليلة الفرص ومن يستغل الفرص ويرتكب اخطاء اقل سيكون الفوز من نصيبه.



من جانبه، أصدر نادي التضامن بيانا يحتج من خلاله على أخطاء التحكيم، وجاء فيه «يستغرب النادي ما تعرض له من ظلم واضح جراء الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أدت إلى فقدانه 6 نقاط دفعة واحدة، في أول جولتين من الدوري، عقب خسارتين غير مستحقتين أمام ناديي الكويت والعربي، مما يستدعي وقفة جدية وتصحيح الأمور قبل ان تستفحل، ويؤكد النادي احترامه وتقديره لكفاءة الحكام الكويتيين ويثق في قدارتهم لكنه يرفض أن يكون هدفا لأخطاء مستمرة ومقصودة».