يحيى حميدان



تعاود مسابقة دوري stc للدرجة الاولى نشاطها اليوم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية يلعب خلالهما خيطان مع برقان على ستاد محمد الحمد، والصليبخات مع الجهراء على ستاد علي صباح السالم، وتقام المباراتان عند الساعة الـ 5:20 مساء. ويحصل الساحل على راحة اليوم. وقد شهدت مباراتا الجولة الاولى فوز الساحل على الصليبخات 2-0، والجهراء على خيطان 1-0.



ويسعى خيطان لتجاوز هزيمته الاولى عبر بوابة برقان الذي يخوض مباراته الاولى اليوم، ويستعيد «الأحمر والأسود» جهود أحد أهم لاعبيه طلال الانصاري بعد غيابه عن مواجهة الجهراء للايقاف، في حين يعاني «الذهبي» من غياب حارس مرماه عبدالرحمن الشريفي للايقاف ومحترفه البرازيلي وليام رودريغيز للاصابة.



وفي المباراة الثانية، يأمل الجهراء مواصلة مستواه المرتفع الذي ظهر به امام خيطان بمواجهة «الجريح» الصليبخات، وينتهج مدربا الفريقين ماهر الشمري (الجهراء) وناصر العمران (الصليبخات) نهجا دفاعيا، وبالتالي يتوقع ان تكون المباراة مغلقة من الطرفين.