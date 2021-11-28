مبارك الخالدي



فجر المنتخب اليمني مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على اصحاب الأرض والمرشح القوي المنتخب العراقي بهدف دون رد ضمن المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة البصرة، ليحصل الفائز على 3 نقاط بينما توقف رصيد اسود الرافدين عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف الأزرق.



وبهذه الخسارة انتعشت آمال كل من منتخبنا الوطني والمنتخب البحريني في التأهل الى المباراة النهائية لكن وفق حسابات معقدة، اذ يشهد اليوم مباراتين، تجمع الاولى البحرين بـ ٤ نقاط مع اليمن، والثانية العراق مع فلسطين بـ 3 نقاط، اذ ان فوز اصحاب الأرض يقودهم الى التأهل مباشرة، بينما الخسارة تفتح الطريق امام الأزرق الى التأهل شريطة تعثر البحرين بالخسارة او التعادل او الفوز بأقل من ثلاثة أهداف. وكان منتخبنا الوطني قد فاز على منتخب فلسطين ٢-١ في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس في ختام مباريات الأزرق ضمن المجموعة الأولى، وبهذا الفوز تصدر الأزرق ترتيب المجموعة مؤقتا بـ 7 نقاط، وسجل الهدفين اللاعبان سيد يوسف وصالح البناي. وبعد الفوز اليمني وتجدد فرص التأهل للأزرق فرضت الظروف المتغيرة قرار تأجيل عودة بعثة المنتخب انتظارا لنتائج مباراتي اليوم.