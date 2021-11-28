عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة داركو نيستروفيتش ان لاعبي فريقه جمعوا 6 نقاط مستحقة في أول مباراتين في دوري stc للدرجة الممتازة، مضيفا ان اللاعبين قدموا أداء متميزا في مباراتين صعبتين أمام الفحيحيل واليرموك تواليا، وتمكنوا من حسم النتيجة لمصلحتهم، في ظل طريقة لعب صعبة للمنافس، خصوصا ان طريقة لعب اليرموك تعتمد على التكتل الدفاعي في منطقتهم، وهذا الأمر صعب على الجميع وليس على لاعبي كاظمة فقط.



وفيما يتعلق بعدم احتساب ركلة الجزاء لمصلحة منافسه، علق داركو أنه لم يشاهدها وعليه الرجوع إلى الفيديو لإبداء رأيه، مضيفا انه بعد تسجيل كاظمة الهدف الثاني، أصبحت المواجهة مفتوحة بقدر كبير، وتبادل الفريقان الهجمات، وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث بهجمة مرتدة، وفي المجمل جاءت المباراة جيدة من الفريقين.



حيدر: واجهنا منافساً قوياً ورغم ذلك حاولنا



بدوره، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم باليرموك أحمد حيدر إن فريقه حاول غلق المساحات على كاظمة والاعتماد على الهجمات المرتدة لكنه لم ينجح في ذلك بسبب قوة المنافس الذي يعتبر من أقوى 4 فريق بدورينا، وتمكن من تسجيل هدفين، لذلك لعبنا في منتصف الشوط الثاني بطريقة هجومية، وتمكنا من تقليص الفارق وكنا قريبين من تسجيل التعادل حتى جاء الهدف الثالث البرتقالي.



وأكد حيدر انه لا يحب التعذر بعد الخسارة لكن في الواقع الفريق يعاني العديد من الإصابات والغيابات في مقدمتهم الحارس أحمد الفضلي والمدافع الكولومبي أورتيغا كيريرا وعلي جوهر وزبن العنزي وفهد الراجحي، لذلك بذلنا جهدا مضاعفا لإيجاد توليفة مناسبة في المباراتين السابقتين، وبالفعل لم يقصر اللاعبون في أداء واجبهم.



وأكد ان مواجهة التضامن المقبلة بالجولة الثالثة ستكون من أصعب المواجهات، وذلك لقوة المنافس وتطوره رغم خسارته أمام العربي والكويت لذلك وضعه مشابه لوضعنا، فكلانا يبحث عن الفوز والنقاط الـ 3 الأولى بالدوري.