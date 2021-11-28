عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد انه غير راض تماما عن أداء «العنابي» في مواجهة الفحيحيل التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من دوري stc الممتاز، واصفا إياه بـ«الأداء السيئ جدا»، مرجعا ذلك الى الشد العصبي بين اللاعبين وكثرة التوقف في المباراة والتمركز الجيد لدفاع المنافس.



وأشار الى أن الأداء يتراجع في بعض الأحيان لكن المهم هو عدم الخسارة لذلك أعتبر ان النقطة إيجابية في ظل المستوى المتراجع الذي ظهرنا عليه، وخير دليل أن الفريق لم تتح له فرص خطرة للتسجيل باستثناء انفراد محمد دحام بالشوط الثاني، وفي مثل هذه المباريات لا تتكرر الفرص كثيرا حتى المنافس لم تكن له فرص خطرة، لذلك نتيجة التعادل كانت منصفة قياسا على المستوى الذي قدمه الفريقان.



وأضاف عواد: بعد كل مباراة نقيم الأداء ونشاهد ما هي أبرز السلبيات التي حدثت في المباراة ونحاول تداركها سريعا من خلال التدريبات.



من جانبه، أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي أن التعادل مع النصر جاء مستحقا عطفا على أداء الفريقين، والظروف المصاحبة للمباراة التي شهدت طرد مدافعي النصر والفحيحيل روبن ومايا تواليا.



وأضاف العنزي لـ «الأنباء»:«بعد خسارة أولى أمام كاظمة، دخلنا المواجهة برغبة الفوز للتعويض، ولإثبات الكفاءة العالية التي يملكها لاعبو الفحيحيل، وتمكنا من الوصول لمرمى الخصم غير مرة، وسجلنا هدفا ألغي بداعي التسلل، وذلك رغم الحذر الدفاعي الكبير الذي غلب على المواجهة»، لافتا إلى ان إضافة 16 دقيقة من قبل حكم المباراة كوقت إضافي جاء مستحقا بسبب التوقفات الكثيرة التي شهدها اللقاء.