حصد لاعبو ولاعبات النادي الكويتي للترايثلون 5 ميداليات متنوعة «3 ذهبيات وفضية وبرونزية» في ختام منافسات بطولة كأس آسيا للترايثلون التي شهدت مشاركة 250 رياضيا من 18 دولة، إذ أحرز عبدالعزيز الدعيج ذهبية منافسات الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما، كما حقق الميدالية الذهبية كأفضل متسابق خليجي «رجال»، وفازت هدى الصالح بميدالية فضية كما حصدت الميدالية الذهبية ولقب أفضل متسابقة خليجية، فيما حقق الكويتي عبدالله الرفاعي برونزية فئة الخليجيين. وضم «أزرق الترايثلون» المشارك في البطولة 13 لاعبا ولاعبة التي حضرها رئيس مجلس الاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري ونائب رئيس الاتحاد محمد حيدر. وتضمنت منافسات كأس آسيا للترايثلون رياضات السباحة والدراجات والجري، وتعد البطولة جزءا من سلسلة كأس القارات من خلال كسب نقاط التصنيف للتنافس في البطولات القارية.