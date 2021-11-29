هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي سعادته بالفوز على الشباب 2-0، وقال لـ «الأنباء»: «جاء الفوز في الوقت المناسب بعد خسارة أولى في البطولة، وقبل مواجهتين مهمتين في الانتظار أمام العربي والكويت تواليا، كما أن الفوز جاء في المباراة الأولى للمدرب الوطني محمد إبراهيم الذي تسلم مهمة السماوي قبل المواجهة بـ 3 أيام فقط، وقدم مجهودا كبيرا خلال تلك الفترة القصيرة، ونتوقع من«الجنرال» الكثير في الفترة المقبلة».



وذكر الخالدي أن جميع الفرق المشاركة في الدوري تمتاز بالجودة الفنية التي تؤهلها للفوز في أي مباراة بالبطولة، مضيفا: قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وتحسن الحال كثيرا في النصف الثاني من المواجهة، بعد القراءة الفنية للجهاز الفني للخصم والتي مكنته من استغلال نقاط الضعف لدى الشباب مما مهد الطريق لفوز السالمية، مشيرا إلى ان فريقه خرج دون إصابات في صفوف اللاعبين، وهذا مكسب إضافي آخر.