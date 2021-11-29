هادي العنزي



حافظ فريق كرة الصالات بنادي الكويت على صدارة دوري URC للسيدات، بعد تغلبه على نادي سلوى الصباح 4-2 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الـ 6 للدوري، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 21 نقطة في قمة الترتيب، فيما بقي رصيد «سلوى الصباح» عند 3 نقاط في المركز الخامس.



وفي مواجهة ثانية تعادلت سيدات العربي مع نظيراتهن في نادي الفتاة 1-1 في مباراة مثيرة ومتكافئة، اذ بادرت «الفتاة» بالتسجيل في الشوط الأول بواسطة دينا الخواري، وعانت لاعبات «الأخضر» من سوء الحظ أغلب فترات اللقاء، بعدما تناوبت العارضة والقائمان على منعهن من معادلة النتيجة عدة مرات، حتى تمكنت مريم بارون من معادلة النتيجة بالشوط الثاني، ليرفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما حافظت سيدات «الفتاة» على وصافة الترتيب بـ 16 نقطة.



وسجلت سيدات السالمية أكبر نتائج الجولة باكتساح فتيات العيون 12-3 ليحصدن أول 3 نقاط في رصيدهن مع البقاء في المركز السادس، فيما بقيت فتيات العيون على 6 نقاط بالمركز الرابع.



وقد تمكنت محترفة «السماوي» الأوكرانية انستاسيا جيكوب من تسجيل 6 أهداف «هاتريك مزدوج»، فيما تتصدر قائمة هدافي الدوري لاعبة الكويت الدولية فجر أحمد برصيد 16 هدفا، تليها ريلي ماركيز بـ 15 هدفا، فالأوكرانية كيسينيا هرتنسكو بـ 13 هدفا، علما ان الدوري يقام من 10 مراحل على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى للمربع الذهبي، الذي سيقام بنظام «بلاي اوف»، حيث يلعب المتصدر مع الرابع، والثاني مع الثالث، مع أفضلية الفوز في مباراتين من 3 مواجهات متاحة وصولا للنهائي.