يحيى حميدان



كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مدافع نادي الكويت والمنتخب الوطني لكرة القدم فهد حمود عن إصابته بقطع في الرباط الجانبي للركبة وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع. وسيخضع حمود خلال الفترة المقبلة للعلاج وتمارين التقوية لحين عودته للتدريبات بصورة طبيعية، وقد تعرض حمود للإصابة خلال مشاركته مع «الأزرق» في تجريبيتي التشيك وليتوانيا منتصف الشهر الجاري.



إلى ذلك، أجرى لاعب «الأبيض» طلال جازع عملية جراحية في الحوض بمدينة دبي الإماراتية وتكللت بالنجاح، ويحتاج هو الآخر لـ 6 أسابيع كحد أقصى قبل العودة للتدريبات.