مبارك الخالدي



قال عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي، في تصريح لـ «الأنباء» عقب الخسارة أمام السالمية، ان الظروف لم تخدم فريقنا حتى الآن، مضيفا ان فريقه مر للأسف بظروف صعبة وغير طبيعية أثرت على الأداء بشكل عام، ولذلك لم نقدم حتى الآن المستوى المعهود الذي ظهرنا به في المواسم الماضية.



ولفت الزنكي إلى ان الفريق يعاني كثرة الإصابات فضلا عن تأخر بعض المحترفين في اللحاق بالفريق، حيث كانوا خارج البلاد في إجازات خاصة لظروف قاهرة، مؤكدا ان كل ذلك أفقدنا الاستقرار الفني المطلوب، ونأمل ان يتمكن الشباب من إعادة ترتيب الأوراق سريعا بتعاون الجهاز الطبي وإعادة تأهيل المصابين، فلازلنا في بداية المشوار وثقتنا كبيرة جدا بلاعبينا وإمكانياتهم الفنية والروح العالية التي يتحلون بها، حتى يعود الفريق الى المستوى المأمول منه، ولا نريد ان نقلل من المستوى الكبير لفريقي القادسية والسالمية اللذين واجهناهما حتى الآن.