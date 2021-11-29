عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، الجزائري خير الدين مضوي بعد الفوز على العربي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري stc الممتاز ان الفريق الذي كان أكثر تنظيما ولديه تركيز كبير وأقل أخطاء هو من تمكن من تحقيق الفوز في نهاية المطاف. وأشار مضوي إلى أن الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين لكن في الشوط الثاني سير الأصفر المباراة بشكل أفضل وسجل هدفا وكان من الممكن أن يسجل اكثر من هدف بعد ان اتيحت له عدة فرص، لكن يبقى الأخضر فريقا كبيرا ومنظما ودائما ما يمثل صعوبة على المنافس ولكن في النهاية توفق فريقه وحقق الانتصار.



وعن مباراة الكويت المقبلة في الجولة الثالثة، أكد مضوي أن الأصفر سيستعد لها كما استعد لمواجهة العربي، متمنيا أن يوفق فريقه في المباراة.