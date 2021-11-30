نظّم نادي الالعاب الشتوية اول من امس بطولة الكويت الوطنية للفيغر للفتيات الموسم الرياضي (2021/2022) في صالة التزلج التابعة للنادي والتي شهدت اقامة منافسات لثلاثة مستويات بعدة فئات سنية وسط مشاركة كبيرة.



وأسفرت منافسات المستوى الاول عن فوز اللاعبة حصة الصرعاوي بالمركز الاول فئة الكبار (فوق 18 سنة) فيما فازت خيرية الكندري بلقب مسابقة فئة الشابات (فوق 16 سنة) وذهب الفوز بفئة الصغار (تحت 9 سنوات) للاعبة لارا البراك.



وتمكنت سارة اللهو من إحراز لقب منافسات فئة الكبار ضمن المستوى الثاني في حين توجت سارة جراغ بالمرتبة الأولى لفئة الصغار.