أسامة المنصور



تستضيف إمارة الفجيرة عبر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وعلى مدار 5 أيام متتالية منافسات الجولات الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات» التي تختتم مساء السبت المقبل بمشاركة 14 زورقا تمثل 10 دول من مختلف أنحاء العالم.



وفي هذا الصدد، أكد قائد زورق الكويت عبداللطيف العماني لـ «الأنباء» ثقته في نجاح المنافسة الكويتية في هذا المونديال بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفريق الكويتي يمتلك كوادر وإمكانيات قادرة على تحقيق إنجاز جديد باسم الكويت.



وأضاف ان البطولة التي تندرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية أضحت من أبرز الفعاليات بل أصبحت ذات مكانة مرموقة منذ انطلاقتها الأولى في موسم 2013، ويرجع ذلك لقوة المنافسة إلى جانب التغطية الإعلامية التي تحظى بها ونسعى نحن كفريق كويتي وحيد في هذه البطولة الى أن نعتلي منصة التتويج وهو أمر يحتاج إلى جهد متواصل من كل أعضاء الفريق.