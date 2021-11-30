هادي العنزي



غادر وفد منتخبنا الوطني للمعاقين المكون من 21 لاعبا وإداريا في لعبتي ألعاب القوى وكرة الطاولة أمس الأول متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، والتي تقام خلال الفترة من 27 الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.



وقد بدأت أمس عمليات التصنيف لجميع اللاعبين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما كل بحسب إعاقته، ويشارك في الدورة الآسيوية أكثر من 1500 رياضي من 30 دولة آسيوية.



من جهته، ذكر رئيس وفد الكويت بدر الدوسري في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن وفد الكويت في رياضتي ألعاب القوى وكرة الطاولة في أتم جاهزية، لأجل مشاركة أفضل في الدورة، ونأمل تحقيق أفضل النتائج في بطولة تعد الأكبر والأهم على مستوى القارة الآسيوية، وجميع اللاعبين دون استثناء لديهم رغبة كبيرة في رفع علم بلادهم عاليا، والمنافسة على المراكز الأولى، رغم المنافسة الكبيرة المتوقعة من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والسعودية.



من جانبها، تمنت السكرتير العام للجنة البارالمبية الكويتية وإدارية الوفد شريفة الغانم الفوز بأكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، وقالت لـ«الأنباء»: لقد تحضر منتخبنا الوطني بشكل جيد، وتدرب اللاعبون واللاعبات لمدة شهر بشكل مكثف، من أجل المنافسة على المراكز الأولى.



وأكـــدت أن أبطــــال الإعاقة على العهد دائما، وقد اعتدنا منهم الفوز بالميداليات المتنوعة في كل مشاركة دولية، ونتوقع منافسة قوية في التجمع الآسيوي الرياضي الأكبر للمعاقين، في ظل مشاركة أغلب دول القارة الآسيوية، وبأفضل لاعبيها من الجنسين.



رمضان: معسكر داخلي للمنافسة آسيوياً



أكد أسطورة رياضة المعاقين والمدرب الوطني نزار رمضان أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب الكويت في الدورة الآسيوية للمعاقين، وقال لـ «الأنباء» اننا نشارك في ألعاب القوى، وكرة الطاولة، وقد قمنا بمعسكر داخلي لرفع جاهزية اللاعبين، ولدينا العديد من الأبطال ونأمل لهم التوفيق.



ملاك العنزي: الروح المعنوية عالية



أبدت لاعبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة ملاك العنزي سعادتها الغامرة بأول مشاركة دولية لها مع الأزرق،



وقالت لـ «الأنباء»: إننا الحمد لله، المعنويات عالية، وقد جاءت البطولة



بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، ونأمل رفع علم الكويت عاليا في الدورة الآسيوية، وقد تدربنا بشكل جيد بقيادة المدرب أحمد فاروق خلال الفترة الماضية.