مبارك الخالدي



عقد رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور اجتماعا مع لاعبي الاخضر بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجهازين الفني والاداري، وقام عاشور بتحفيز لاعبي الفريق، مثمنا جهدهم الكبير في مباراة الديربي التي خسرها العربي أمام القادسية في الجولة الثانية من دوري stc الممتاز.



وطالب عاشور اللاعبين بنسيان المباراة وأحداثها والتركيز نحو بقية المباريات وفي مقدمتها لقاء السالمية يوم الجمعة المقبل. وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع كان له الأثر الإيجابي على نفوس اللاعبين وتكاتف الجميع لتقديم الأفضل في القادم من المباريات.



وفي جانب آخر، قال نائب رئيس جهاز الكرة ومدير الفريق أحمد النجار لـ «الانباء» ان العربي لا يستحق الخسارة في الديربي وكان الطرف الافضل عطفا على ما قدمه خلال المباراة، مضيفا ان المباراة كانت ممتعة للغاية من الفريقين وتليق بمستوى الكرة الكويتية وكنا الطرف الأفضل.



ولفت الى اننا سنعمل من اليوم ومن خلال التدريبات على تفادي الاخطاء والاستفادة من الامور السلبية وتلافيها مستقبلا بدءا من اخراج اللاعبين من اجواء الديربي وتداعياته وثقتنا كبيرة بهم، وخسارة مباراة امر وارد في عالم كرة القدم فالمشوار لايزال طويلا.



ويستأنف الاخضر تدريباته المعتادة الليلة بدعم كامل من مجلس الادارة، كما سيخضع عدد من المصابين لإعادة الكشف الطبي والتأهيل قبل دخولهم التدريب الجماعي.