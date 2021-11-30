مبارك الخالدي



اعتلى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء صدارة ترتيب فرق دوري stc للدرجة الاولى بعد تعادله مع فريق الصليبخات من دون اهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس على ستاد علي صباح السالم، وبهذا التعادل اصبح رصيد الجهراء ٤ نقاط، فيما تحصل الصليبخات على النقطة الاولى.



وعلى ستاد محمد الحمد دشن فريق برقان مشواره في البطولة بفوز مستحق على فريق خيطان ٢-١ ليضع برقان ٣ نقاط ثمينة في رصيده، بينما تلقى خيطان خسارته الثانية على التوالي، وسجل هدفي الفريق الفائز شيبوزي اوبي وفهد جلوي، بينما سجل لخيطان اسحق كونيه. الجدير بالذكر ان منافسات الجولة شهدت غياب فريق الساحل (٣ نقاط) بداعي الراحة.