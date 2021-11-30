مبارك الخالدي



عادت الى البلاد امس بعثة منتخبنا الوطني للشباب قادمة من مدينة البصرة عبر المنفذ البري بعد مشاركة الازرق في منافسات المجموعة الاولى من بطولة غرب آسيا التي اقيمت في العراق بمشاركة منتخبات البحرين وفلسطين واليمن، في حين ضمت المجموعة الثانية التي احتضنت منافساتها مدينة اربيل منتخبات الامارات والاردن ولبنان وسورية.



وقد تأهل الى المباراة النهائية والتي حدد لها الاربعاء المقبل في بغداد كل من العراق (9 نقاط) ومنتخب لبنان (7 نقاط) بوصفهما بطلي المجموعتين.



ورغم البداية المتواضعة لمنتخبنا حيث خسر اولى مبارياته امام العراق 0-3 فانه ترك بصمة ايجابية بعد تصحيح اوضاعه بالفوز على اليمن 2-0 والتعادل مع البحرين 1-1 ثم الفوز على فلسطين 2-1.



وأفرزت مشاركة الازرق بالبطولة مجموعة من المواهب الصاعدة والتي تحتاج الى الاهتمام من المسؤولين باتحاد الكرة، اذ اشاد عدد من النقاد العرب بالمواهب الكويتية وهم نواة للمنتخب الاولمبي القادم.



وشهدت البطولة مفاجآت غير متوقعة اضافت المزيد من الاثارة على الحدث بفوز اليمن على العراق بهدف دون رد وعلى البحرين بنفس النتيجة، كما يعتبر تأهل منتخب لبنان الى النهائي لأول مرة تطورا لافتا في مسيرة الكرة اللبنانية.