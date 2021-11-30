يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مواجهتين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلتقي في الـ 5.30 القرين برصيد نقطتين مع السالمية الذي يمتلك 11 نقطة، فيما يتواجه في المباراة الثانية عند الـ 7.30 برقان وله 8 نقاط مع العربي برصيد 4 نقاط.



وينافس السالمية على مراكز التتويج ورغم خسارته الأخيرة أمام الفحيحيل 32-29 إلا انه بقيادة المدرب السعودي فاضل آل سعيد قادر على العودة الى جادة الانتصارات في ظل وجود لاعبين مميزين مثل علي بولند، وحيدر دشتي، وعلي البلوشي والمحترفين التونسيين محمد فراد وانور بن عبدالله.



وفي الجانب الآخر، يسعى القرين بعد تذوقه الفوز في الجولة الماضية على حساب العربي 27-26 الى مواصلة الانتصارات، ويملك لاعبين على قدر المسؤولية ومنهم المخضرم مشعل السويلم، وسلمان الشمالي، ومحمد العنزي والمحترفان التونسي محمد الجيلاني والبوسني نيفين.



وفي اللقاء الثاني الذي يجمع الجريحين العربي وبرقان فلا يملك الأخضر سوى تحقيق الفوز وإلا فإن شبح الهبوط سيخيم على الكتيبة الخضراء في نهاية المطاف.



أما برقان فرغم خسارته الأخيرة من القادسية 32-24 إلا انه في المنطقة الدافئة ولكن عليه أن يضع في الحسبان ان الأمور قد تنقلب ضده في حال واصل الخسارة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد في مقر اتحاد اليد في الدعية تقام مباراتان ضمن الجولة الحادية عشرة فيلعب في الـ 5.30 النصر برصيد 13 نقطة مع التضامن بـ 6 نقاط، كما يلتقي عند الـ 7.30 الساحل وله نقطتان مع الجهراء برصيد 8 نقاط.