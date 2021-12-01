«الوطني» بالصدارة بأصول قيمتها 32.5 مليار دينار.. ونسبة نمو 7%

«بيتك» حقق 4.8% نمواً بإجمالي الموجودات لترتفع لـ 22 مليار دينار

شريف حمدي



ارتفعت نسبة نمو الأصول بالشركات المدرجة بالبورصة الكويتية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بـ 4%، إذ بلغت القيمة الإجمالية لموجودات الشركات المدرجة 136.5 مليار دينار، وذلك من نحو 130 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتمثل موجودات الشركة مجمل ما تملكه من أموال ثابتة أو منقولة ومالها من حقوق قبل الغير في فترة مالية معينة، والموجودات تمثل الضمان الحقيقي لدائني الشركة.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن 69 شركة حققت نموا بالأصول طبقا لميزانيات الشركات المدرجة في 30 سبتمبر الماضي، وهي تشكل 48% من إجمالي الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها المالية خلال المهلة المنتهية الاثنين الماضي، وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 0.23% ووصلت حتى 64.2%.



في المقابل، تراجعت أصول 72 شركة مدرجة أخرى خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي تشكل 52% من إجمالي الشركات المعلنة، وكانت نسبة الانخفاض بين 0.39% و54.8%.



كما تبين من خلال الإحصائية ما يلي:



٭ جاءت شركة الخليج للتأمين في صدارة الشركات التي حققت نموا بالأصول بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وذلك بنسبة نمو بلغت 64.2% بإجمالي موجودات 1.3 مليار دينار، وكانت أعلى الأدوات المالية بأصول الشركة هي أقساط وأرصدة تأمين مستحقة بقيمة 280 مليون دينار وهي أعلى من القيمة في الفترة المماثلة من 2020 والبالغة 170 مليون دينار.



٭ تلتها من حيث الارتفاع في نمو الأصول شركة «الوطنية العقارية» بنسبة 43.8%، بإجمالي موجودات 700 مليون دينار.



٭ ثالثا، حلت شركة يوباك بنمو في الأصول بنسبة 37.1% بنهاية سبتمبر الماضي، بإجمالي قيمة بلغت 190 مليون دينار.



٭ حلت شركة الديرة في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 36.2% وبإجمالي موجودات 26.7 مليون دينار.



٭ خامسا، جاءت شركة أجيليتي بنسبة نمو في الأصول 33.8% بإجمالي موجودات 2.9 مليار دينار.



٭ تلتها في المرتبة السادسة شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة نمو 30.4% بقيمة موجودات 278 مليون دينار.



٭ أقل الشركات التي حققت نموا بالأصول بنهاية الربع الثالث كانت شركة المستثمرون بنسبة 0.23%، وتقدر موجودات الشركة بـ 23.9 مليون دينار.



٭ وعلى مستوى أعلى الشركات المدرجة ببورصة الكويت من حيث قيمة الموجودات، فتصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة 32.5 مليار دينار تشكل 23% من الإجمالي البالغ 136.5 مليار دينار، وحقق «الوطني» نموا خلال الفترة المذكورة بنسبة 7%.



٭ تلاه من حيث الأعلى قيمة للموجودات بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي موجودات 22 مليار دينار محققا نموا في الأصول بنسبة 4.8%.



٭ ثالثا، حلت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بإجمالي موجودات بلغت قيمتها 10.1 مليارات دينار.



٭ رابعا، جاء بنك بوبيان بإجمالي موجودات بلغت قيمتها 7.3 مليارات دينار وبلغت نسبة النمو 16.5%.



٭ في المرتبة الخامسة، جاء بنك برقان من حيث الشركات الأعلى قيمة للموجودات بقيمة 6.9 مليارات دينار بنمو 0.32%.