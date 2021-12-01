يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه الدائم نحو توعية العملاء وزيادة المعرفة المصرفية حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.



وقد قام بنك وربة بإبرام اتفاق رعاية مع جمعية كيفان التعاونية، حيث سيتمكن البنك من خلالها من إيصال الرسائل الإعلانية لحملة «لنكن على دراية» عبر منصات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تثقيف متابعي المنصات ورفع وعيهم المالي والمصرفي وحمايتهم من عمليات الاحتيال.



وفي هذا الصدد، قال محمد العليوة مساعد مدير وسائل التواصل الاجتماعي في بنك وربة «يقدم بنك وربة كل سبل الدعم لمبادرات بنك الكويت المركزي وآخرها حملة «لنكن على دراية»، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية».