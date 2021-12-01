17.4 مليـار دولار خسـائر 5 أسواق خليجيـة أمس.. وأبوظبي ودبي يحققـان مكاسب

شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت في جلسة تعاملات أمس دخول مؤسسات أجنبية تابعة لمؤشر MSCI على عدد من الأسهم أثناء مزاد الإغلاق من خلال عمليات شراء وبيع لعملائها، وهو ما أدى إلى قفزة كبيرة في مستوى السيولة المتدفقة للسوق امس بنحو 122 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 118% مقارنة بجلسة أول من امس البالغ حجم السيولة فيها 56 مليون دينار.



وجاء هذا الدخول في إطار المراجعة الدورية لأسهم سوق الكويت المنضمة للمؤشر العالمي، وكان الدخول لافتا على أسهم مثل بيتك الذي استأثر بالنصيب الأكبر من السيولة امس بواقع 23.5 مليون دينار، تلاه الوطني بـ 20.7 مليون دينار، تلاه زين بـ 12.4 مليون دينار، وأجيليتي بـ 10.6 ملايين دينار، وأهلي متحد بـ 7.5 ملايين دينار، وهذه الأسهم الـ 5 استحوذت على 61% من إجمالي سيولة أمس.



خليجيا، ووفقا لأبحاث شركة كامكو إنفست فقد خسرت بورصات المنطقة امس 17.4 مليار دولار بعد عودة الخسائر نسبيا للأسواق، تصدرها السوق السعودي بـ 16.2 مليار دولار، تلاه سوق الكويت بـ 3.6 مليارات دولار، ثم سوق قطر بـ 1.4 مليار دولار، وسوق مسقط بـ 473 مليون دولار، كما خسر سوق البحرين 390 مليون دولار، في المقابل حقق سوق أبوظبي مكاسب بـ 3.6 مليارات دولار، وحقق سوق دبي مكاسب 695 مليون دولار.



في سياق آخر، اختتمت بورصة الكويت تعاملات شهر نوفمبر بنهاية جلسة امس، وتأثر مجمل الأداء بالجلسات الأخيرة التي شهدت فيها البورصة تراجعات لافتة على وقع المخاوف العالمية لمتحور أوميكرون الذي تسبب في انخفاض أسواق المال العالمية.



يذكر ان السوق قد استبق الخسائر العالمية على وقع موجة تصحيح شهدتها بورصة الكويت بعد ارتفاعات لافتة في أسعار كثير من الأسهم، وكان لهذه الموجة التصحيحية دور أيضا في انخفاض مؤشرات السوق بشكل جماعي بنهاية تعاملات نوفمبر.



وخسرت القيمة السوقية 1.7 مليار دينار بنسبة انخفاض 4%، إذ أنهت البورصة تعاملات الجلسة الأخيرة في نوفمبر بقيمة سوقية 39.9 مليار دينار انخفاضا من 41.3 مليارا بنهاية أكتوبر الماضي.



في المقابل، قفزت السيولة جراء الارتفاعات في الجلسات الأخيرة وخاصة جلسة امس، إذ بلغت المحصلة الشهرية 1.7 مليار دينار بمتوسط يومي 81 مليون دينار، ارتفاعا من 1.2 مليار دينار بمتوسط يومي 54 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي.



وأنهت البورصة شهر نوفمبر على خسائر لافتة للمؤشرات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.5% بخسارته 347 نقطة ليصل إلى 7345 نقطة من 7692 نقطة الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي في نوفمبر بنسبة 4.3% خاسرا 260 نقطة ليصل إلى 5718 نقطة انخفاضا من 5978 نقطة الشهر الذي سبقه، وتراجع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 4.4% بخسارته 318 نقطة ليصل إلى 6789 نقطة انخفاضا من 7107 نقاط.