سلمى الحجاج: يتمتع موظفو بنك الخليج بمعرفتهم بأحدث متطلبات هيئة أسواق المال ويتطلعون لتطبيق هذه المعرفة لرفع مستوى خدماتنا ومستوى رضا عملائنا

عقد بنك الخليج تدريبا داخليا مكثفا حول أحدث متطلبات هيئة أسواق المال لجميع الموظفين لضمان مواكبتهم للتطورات على الصعيد الرقابي. وشارك في هذا التدريب جميع الموظفين، من مختلف إدارات البنك، لتعزيز ثقافتي الامتثال لقواعد العمل والتعلم المستمر، وشارك في التدريب الموظفون، إلى جانب أعضاء إدارات الاستثمارات وشؤون مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي والإدارات القانونية، حيث كانوا متحمسين لتحديث معلوماتهم فيما يتعلق بشهادة هيئة أسواق المال.

من خلال حرصه على تدريب الموظفين من مختلف إدارات البنك بأحدث المتطلبات الرقابية، يضمن بنك الخليج أن يؤدي الموظفون أدوارهم بفاعلية وكفاءة. يهدف التدريب الأخير إلى لتعزيز ثقافة الامتثال لقواعد العمل وتحفيز الموظفين لتوسيع معلوماتهم فيما يتعلق بمجالات المحاسبة الإدارية والإدارة المالية. ويلعب الطموح، وهو إحدى القيم الأساسية في استراتيجية بنك الخليج، دور القوة الدافعة وراء نجاح الموظفين في البنك. يقدر بنك الخليج التعلم المستمر لضمان مواكبة فرقه للمعايير العالمية للشهادات، ليواصل بذلك تقديم خدمات مبتكرة للعملاء، بينما يحقق نموا مستداما.

وأكدت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج على أهمية التعلم والتطوير المستمر في البنك، قائلة: «نقدر في بنك الخليج الطموح والتعليم والتطوير المتواصلين لتعزيز المهارات والمعرفة. ونسعى دائما إلى تحفيز فريقنا على الاطلاع ومواصلة التعلم باستمرار للنمو فكريا، لإيماننا بأهمية خلق بيئة تعزز مشاركة الموظفين وتطويرهم، ومن خلال تقديم هذا التدريب الداخلي المكثف لهيئة أسواق المال لفريقنا، تمكنا من تنمية هذه البيئة الإيجابية. واليوم، يتمتع موظفو بنك الخليج بمعرفتهم بأحدث متطلبات هيئة أسواق المال، ويتطلعون لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها لرفع مستوى خدماتنا ومستوى رضا عملائنا».

تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.