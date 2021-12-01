أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية صباح يوم الاثنين الماضي أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة بانكوك في مملكة تايلند، والتي سيتم تشغيلها بواقع 4 رحلات في الاسبوع خلال ايام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت. هذا، وقد حضر سفير مملكة تايلند لدى الكويت روج تامونغكول والوفد المرافق له من السفارة، حفل إطلاق أولى الرحلات في مبنى الركاب رقم 4 حيث كان في استقبالهم مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي ومدير دائرة الخدمات الأرضية عبدالله الحويلة ومساعد مدير الخدمات الارضية - مطار الكويت الدولي مزيد المطيري.



وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: يسر الخطوط الجوية الكويتية الإعلان عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة والمجدولة إلى مدينة بانكوك التايلندية حيث تشرفنا اليوم بحضور سفير مملكة تايلند الصديقة روج تامونغكول للاحتفال بإطلاق أولى الرحلات بعد ايقاف تشغيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اطلع السفير على آلية الإجراءات المتبعة في مبنى الركاب رقم 4 والذي أبدى سعادته من سهولة إنهاء إجراءات وسرعتها في خدمة المسافرين على رحلة بانكوك ومختلف الرحلات الأخرى.