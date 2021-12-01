هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي لـ«الأنباء» أنه لا توجد اصابات مؤثرة في صفوف السماوي، قبل مواجهة العربي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري stc لكرة القدم للدرجة الممتازة بعد غد الجمعة، مبينا ان هناك اصابات طفيفة لأكثر من لاعب عقب نهاية مباراة الشباب (2-0)، الا انهم سرعان ما تحسنوا، وعاودوا تدريباتهم اليومية.



وذكر أن مواجهة بطل الدوري على ملعبه في الجولة الثالثة صعبة خاصة ان العربي يمتاز بحضور جماهيره الوفية، ولديه العديد من العناصر المتميزة في صفوفه، والقادرة على ترجيح كفة فريقها في أي وقت، وبذات الوقت فالسالمية يمتاز بتواجد لاعبين على جودة عالية فنية وبدنية من ذوي الخبرة والشباب، وبقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، كما لديه الكثير من الجماهير الوفية. ويمتلك الفريقان 3 نقاط فقط، وعليه فسوف يرفع كل منهما شعار الفوز فقط، مما يعد بمواجهة تنافسية مثيرة بينهما، آملا أن يقدم السالمية والعربي مستوى لائقا.