أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه في نهائي بطولة الكريكيت T20، وهو ما يعد إضافة قيمة إلى تاريخ البنك الرياضي المعروف، وبهذه المناسبة قامت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي للبنك بتكريم فريق البنك للكريكيت والإشادة بجهودهم وحماسهم، كما أكدت أن البنك من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بالرياضة خاصة الكريكيت، وقد سجل البنك نجاحا رياضيا كبيرا على مر السنين سواء بالمشاركة في البطولات مع مختلف البنوك أو بالفوز بهذه البطولات.



من جانبها، علقت مريم المضف مساعد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد: ان البنك حريص كل الحرص على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو كريكت أو بولينغ أو غيرها من الأنشطة الرياضية، ويهتم بمساندة الرياضيين ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. وبالنيابة عن فريق الكريكيت بالبنك، تقدم راجا سودهير بخالص الشكر لإدارة البنك على الدعم والتشجيع الذي يقدمونه لفريق الكريكيت.