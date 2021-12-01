يعقوب العوضي



حسم فريق كرة اليد بنادي الكويت مواجهته مع القادسية والتي أقيمت مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد بالفوز 31 - 23، ورفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب العام عن القادسية المنافس المباشر والوصيف ذي الـ14 نقطة بفارق 8 نقاط.



وفي مواجهة اخرى، تقاسم كاظمة والفحيحيل نقطتي المباراة التي جمعتهما أول من أمس على نفس الصالة إذ انتهت 31 -31 ورفع الفحيحيل رصيده إلى 10 نقاط وكاظمة إلى 11 نقطة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الصليبخات على الشباب 30-20 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى والتي أقيمت على صالة مركز الشهيد في مقر اتحاد اليد بالدعية ليرفع الصليبخات رصيده إلى 18 نقطة بينما بقي الشباب على رصيده السابق بنقطتين.



وفي لقاء آخر، واصل اليرموك صدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة بعد تغلبه على خيطان 31 - 28 وبقي خيطان على رصيده السابق بـ 12 نقطة.



إلى ذلك، من المقرر ان تتوقف بطولة الدوري العام بقسميها الممتاز والدرجة الأولى نظرا للمشاركات الدولية المقبلة للمنتخبات الوطنية ممثلة بدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها البلاد إلى جانب بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، على أن تستأنف بطولة الدوري في الأول من مارس المقبل.