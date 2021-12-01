هادي العنزي



شهــدت البطولـــــة التنشيطية الأولى لألعاب القوى للسيدات المقامة على مضمار نادي كاظمة منافسات قوية بمشاركة 5 أندية.



وتصدر فريق ألعاب القوى بنادي سلوى الصباح اليوم الأول، وذلك بعدما جمع 87 نقطة، وجاء نادي الفتاة بالمركز الثاني بـ 81 نقطة، فيما حل نادي الكويت بالمركز الثالث حاصدا



47 نقطة، والساحل رابعا



بـ 12 نقطة، وجاء نادي فتيات العيون بالمركز الخامس بـ 4 نقاط فقط. وحصد نادي سلوى الصباح في اليوم الأول 3 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، وبرونزيتين، فيما جمعت لاعبات نادي الفتاة 8 ميداليات (3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية)، وفاز نادي الكويت بميداليتين ذهبية وبرونزية، فيما حصد الساحل برونزيتين فقط.



وأحرزت عداءة نادي سلوى الصباح مضاوي الشمري الميدالية الذهبية في منافسات سباق 100 متر عدو، وحلت ثانية شيخة القطان (سلوى الصباح)، فيما جاءت أمينة المرحوم من نادي الفتاة بالمركز الثالث، وتمكنت لطيفة حسين (نادي الكويت) من الفوز بالمركز الأول في سباق 400م عدو، وحصد نادي سلوى الصباح المركزين الثاني والثالث بواسطة ديما إبراهيم وفجر بدر تواليا.



وأحرزت دانة الزنكي من نادي سلوى الصباح المركز الأول في سباق 800 متر عدو، وحلت هيا التواجر من نادي الفتاة بالمركز الثاني، فيما حصدت عداءة نادي الساحل بدور البحر المركز الثالث، وفي مسابقة الوثب الطويل فاز نادي الفتاة بالمركزين الأول والثاني بواسطة مريم مال الله، ووروعة السعيد تواليا، فيما ذهبت البرونزية للاعبة نادي سلوى الصباح سلسبيل السيار.



وفي مسابقة الجري لمسافة 3000 متر أحرزت الميدالية الذهبية أمل الرومي (الفتاة)، ونالت لولوه العسكر (الفتاة) الميدالية الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب نورة عادل (الساحل)، وفي منافسات رمي القرص حصدت لاعبتا نادي سلوى الصباح دانة العازمي وعايشة الخضر المركزين الأول والثاني تواليا، فيما فازت سارة المزين (الفتاة) بالمركز الثالث، وتمكنت لاعبة نادي الفتاة شهد السعد من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل، وحلت دلال مرزوق (سلوى الصباح) بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى جوان يعقوب (الكويت).