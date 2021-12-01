يحيى حميدان



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان تدريباته مساء امس بعد حصول اللاعبين على راحة أول من أمس عقب الهزيمة من برقان 1-2 في الجولة الثانية من دوري stc للدرجة الأولى.



ويستعــــد «الأحـمــــر والأسود» لملاقاة الصليبخات الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، ويسعى للتعويض بعدما خسر في أول مباراة كذلك أمام الجهراء 0-1.



ويبدو أن خيطان سيفتقد جهود المدافع الفرنسي لاسانا نداي ولاعب خط الوسط البرازيلي جوناثان بيريرا أمام الصليبخات لإصابتهما في العضلة الضامة وحاجتهما للراحة والعلاج خلال الأسبوع الحالي.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة محمد الملا لـ «الأنباء» ان المباراة المقبلة تحتاج لتركيز كامل ومضاعفة الجهود من جانب لاعبي خيطان لتحقيق الانتصار، لاسيما أن أي تعثر آخر قد يصعب من مهمتنا، ولذلك نحن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا لتجاوز أول هزيمتين والعودة من جديد للمنافسة بقوة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.



وانتقد الملا كثرة سقوط اللاعبين وتعطيل اللعب خلال مباريات «دوري المظاليم»، مشيرا إلى أن هذه الأمور تخرج المباريات بطريقة غير مرضية للمتابعين ولنا جميعا، متمنيا من الحكام عدم إيقاف اللعب عقب أي سقوط دون احتكاك بين اللاعبين وذلك لتسيير اللعب وإبقاء نوع من الحماس على المباريات.