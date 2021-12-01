يشهد مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية حضورا كثيفا للرماة والراميات للتدريب استعدادا لخوض منافسات كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم السنوية للرماية خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل ويشارك بالمسابقات بجانب رماة المنتخب الوطني نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي إضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني في الرمايات الأولمبية (السكيت والتراب) للرجال والسيدات والناشئين.



من جانبه، شكر أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي أسرة المغفور له الشيخ علي صباح السالم لمشاركتهم إخوانهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بفعاليات هذه الكأس الغالية، مضيفا ان اللجنة المنظمة للبطولة عقدت العديد من الاجتماعات مع اللجان المختلفة من أجل التأكيد على إنهاء كل الاستعدادات وتوفير كل المستلزمات لانطلاقة متميزة للبطولة التي يديرها نخبة من الحكام الكويتيين الدوليين.